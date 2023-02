Mucca pazza in Olanda | scoperto caso in una fattoria - Esteri - quotidiano net

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le autorità non rivelano in quale zona sia stato individuato il morbo BSE. 'Non c'è allarme per la sicurezza ...

Le autorità non rivelano in quale zona sia stato individuato il morbo BSE. 'Non c'è allarme per la sicurezza ...Le autorità dei Paesi Bassi hanno confermato la scoperta di un caso di '' riscontrato in una fattoria locale. Il ministro dell'Agricoltura olandese, Piet Adema , ha sottolineato come la carne dell'esemplare contagiato non è stata commercializzata e non ...

Un caso di mucca pazza è stato scoperto in una fattoria in Olanda. Lo comunica l'agenzia di stampa olandese Anp, citando il ministro dell'Agricoltura. L'infezione è stata trovata in un animale morto.Le autorità Usa in alcuni stati hanno di recente notato un aumento della popolazione di animali infetti da Malattia da Deperimento Cronico (CWD) ...