Mps esce dalla blacklist europea In due mesi si decide il suo futuro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Mpse dovrà presentare i bilanci con cadenza trimestrale e non più mensile. Si tratta di un ennesimo passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Insomma, la cura di Luigi Lovaglio funziona. Perché ha portato a termine un piano di esuberi che ha alleggerito la banca e perché ha concluso un aumento di capitale da 2,5 miliardi su cui nessuno avrebbe scommesso un euro. Di più: per convincere il mercato della bontà dell’operazione, ha investito di tasca propria. Chapeau, si direbbe. Segui su affaritaliani.it

L’istituto di credito esce dai radar della Bce e ora può concentrarsi sul futuro. Ma attenzione a non dare per “scontata” la figura di Lovaglio ...Rocca Salimbeni tra le otto banche sottoposte a stress test. Unicredit, i veti di Orcel: "Non ci sono condizioni per aggregare Mps" ...