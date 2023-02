Mozzarella Dop | primo Osservatorio Economico | ecco l’identikit del consumatore tipo

I dati del primo Osservatorio economico sulla filiera delladi bufala campana, promosso dal Consorzio di tutela e realizzato in partnership tra UniCredit e Nomisma, presentati ieri a ...Il 37% sceglie ladi bufala da acquistare per sé e la sua famiglia soprattutto proprio per la presenza del marchio, il 35% se è campana, il 34% in base al prezzo, il 34% in base alla ...

Mozzarella di bufala dop, cresce la produzione più degli altri formaggi Corriere del Mezzogiorno

Mozzarella di bufala campana Dop, la crescita è sprint: più di Grana e Parmigiano ilmattino.it

Agroalimentare, Raimondo (Consorzio Mozzarella Dop): "Osservatorio valorizza filiera" Adnkronos

Mozzarella Bufala Campana Dop più acquistata a Nord-Ovest, all'estero in Francia Adnkronos

Mozzarella DOP, crescita di produzione più alta tra il 2016 e il 2022 ilmattino.it

La Mozzarella di Bufala Campana è il formaggio Dop con la più alta crescita di produzione nel lasso di tempo compreso tra il 2016 e il 2022.Produzione e vendite in crescita del 3,8% ed export che avanza del 9% a volume. In un anno difficile come il 2022, la Mozzarella di bufala campana performa al meglio anche se l’aumento dei costi di pr ...