(Di mercoledì 1 febbraio 2023)arbitraledelvalido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23:delladeltra, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Olimpico il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (inviato all'Olimpico) - Allo stadio Olimpico die Cremonese si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... 4a giornata: (+)- Monza( - ), ( ...

Napoli-Roma 2-1, la moviola: Orsato da grande Corriere dello Sport

Napoli-Roma, la moviola: ammoniti Dybala, Osimhen e El Shaarawy ForzaRoma.info

Napoli-Roma, la moviola dei quotidiani: manca un giallo a Kim RomaNews

Moviola Roma-Cremonese: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Napoli-Roma - La moviola: corretti i gialli a Dybala ed El Shaarawy Voce Giallo Rossa

All’Olimpico il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra Roma e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico ...Coppa Italia, oggi in programma due quarti di finale in diretta sulle reti Mediaset: Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese ...