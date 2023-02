MotoGP | tutti gli orari del nuovo format per il 2023 Rivoluzionato il weekend della classe regina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A poco meno di due mesi dalla tappa inauguraleprossima stagione, il Motomondiale ha ufficializzatoglideidi gara per ilin seguito all’introduzione del. Le novità principali riguardano laed in particolare lo svolgimento di una sprint race al sabato pomeriggio con in palio un massimo di 12 punti per la classifica iridata. Andiamo però con ordine e partiamo dal venerdì, in cui i pilotidisputeranno due sessioni di prove (la prima alle ore 10.45, di 45 minuti, la seconda alle 15.00, di 60 minuti) valevoli per la graduatoria combinata di tempi che determinerà i partecipanti diretti al Q1 e al Q2 in vista delle qualifiche. La Moto2 ...