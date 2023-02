Monica Bertini mostruosa | tutto scoperto davanti | la FOTO accende i bollenti spiriti

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)ha mandato in tilt il mondo dei social network postando unagrafia straordinaria:, che décolleté.è una giornalista di grandissimo livello: in questi anni l’emiliana è diventata il volto di Mediaset guidando programmi di approfondimento come ‘Pressing’. L’azienda ha poi acquistato i diritti della Coppa Italia e la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...00 Quarti di Finale #1 INTER vs ATALANTA - Diretta Esclusiva Canale 5 - - - > Vincente Juventus/Lazio Telecronaca: Massimo Callegari - Commento: Roberto Cravero Studio condotto dae ...I post partita invece saranno tutti in studio, con la conduzione di quella che ormai possiamo definire la Regina di Coppe. Partiamo dalla serata di domani, in ogni caso, con Inter - ...

Monica Bertini su Instagram svela cosa fa per tenersi in forma FOTO Contra-Ataque

Monica Bertini, serata trionfale: tutti incollati alla TV Il Veggente

Monica Bertini, uno spacco così non vale: gambe da infarto Direttagoal.it

Monica Bertini prima della Coppa Italia lo scatto a letto in pigiama Contra-Ataque

Monica Bertini, primo appuntamento da sogno: una serata speciale Il Veggente

Monica Bertini sempre elegantissima e in gran forma, riparte l'appuntamento con la giornalista di Mediaset: forme in risalto ...Coppa Italia, oggi in programma due quarti di finale in diretta sulle reti Mediaset: Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese ...