Modà | è morto uno dei componenti o si tratta di una fake news? Finalmente la verità

Doveva essere un giorno di festa, ma si è trasformato in tragedia. Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, a poche ore dalla meritata pensione. Michele Barco, 58 anni , ècosì, nell'azienda in cui lavorava da più di 40 anni. Il dramma poco prima della festa Il dramma, come riporta il Mattino di Padova , si è consumato nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio, ...Lutto nel mondo della moda: èFranco Aldini . Sarto di fama internazionale, ha vestito tantissimi Vip, compreso l'indimenticabile Maradona. Franco Aldini èFranco Aldini èall'età di 79 anni. Il 'sarto dei campioni', così come era conosciuto in tutta Italia, è deceduto lo scorso 30 gennaio nell'Ospedale Ss Annunziata di Chieti, dove era ...

Produceva accessori per i big della moda, è morto Zanchi La Gazzetta di Mantova

Morto il sarto di Maradona: addio a Franco Aldini, ecco i vip che vestì su misura corriereadriatico.it

Sofia Balestra: “Addio alta moda, voglio vestire tutti” FashionNetwork.com IT

Jeremy Ruehlemann, modello morto a 27 anni: mistero sulle cause ilmessaggero.it