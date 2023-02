Minorca | “ormeggia” la barca sul balcone | “Così risparmio 70 euro”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “70di ormeggio al mese” e… parcheggia la suasul. E’ accaduto a Es Castell, nell’isola di, in Spagna, dove un abitante ha deciso di far “svernare” la sua imzione di sei metri e 400 chili direttamente in casa. Hanoleggiato una gru per farla salire a dieci metri d’altezza, al terzo piano del suo alloggio. Le immagini pubblicate sulla pagina dei residenti del comune sono diventate virali, con il video della gru che piazza lasul. E il Comune è intervenuto per tutelare “l’incolumità pubblica”. Le immagini sono arrivate all’attenzione del Comune, che ha notificato al proprietario dellal’ordine di rimozione del mezzo. “Non mi piace ...