Minaccia a aggredisce l’ex moglie e il nuovo compagno | arrestato

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon riusciva a sopportare che, dalla quale si era separato, avesse intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo. E per questo avrebbe perseguitato la donna, arrivando anche ad aggredire fisicamente lei e il suo. Un inferno al quale hanno posto fine i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia (Napoli), che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina: i militari dell’Arma hannoun uomo di 46 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le indagini hanno permesso di appurare come l’, a seguito della relazione intrapresa dalla ex consorte, ...

