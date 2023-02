Minacce sui social | la moglie di Berardi | «Tutto questo fa paura»

Leggi su calcionews24

Francesca Fantuzzi, moglie di Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport dopo gli insulti ricevuti da lei e suo marito. Le sue dichiarazioni: «Da moglie, mamma, donna e semplice essere umano dico che ho paura. La società, i compagni e anche altri giocatori ci hanno manifestato vicinanza in quello che è purtroppo un male comune. Il mondo avanza senza regole e con troppa libertà sul web. E' tempo di fare qualcosa».