Milos Antonio d’Aquino parla della coppia gay di Mare Fuori 3

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il personaggio di(un criminale sinti interpretato da) è presente infin dalla primissima puntata, ma di lui sappiamo davvero poco. Nelle prime due stagioni, infatti, è stato dato più spazio ad altri protagonisti dell’IPM di Napoli e disappiamo solo che al didel carcere ha una relazione segreta con una ragazza transgender. Intervistato da TheWom in occasione del rilascioterza stagione diha affrontato il tema dell’amore omosessuale che per la prima volta sboccerà all’internoterza stagione. “Quando ho ricevuto la sceneggiatura e ho letto la storia, sono stato molto contento. Si ...

... Nina Matteo Paolillo: Edoardo ConteOrefice: Totò Nicolò Galasso: Gaetano 'O Pirucchio Serena Codato: Gemma India Santella: Serena Clotilde Esposito: SilviaD'Aquino:Ludovica ...Non c'è l'infortunato Aljaz Struna , mentre l'altro non convocato sui 23 ufficiali,Vulic , è ... fermatosi in allenamento, così come suSanturro e Valentin Mihaila , ma avrà a ...

Antonio d’Aquino: “Ragazzi, non abbiate paura: nulla è impossibile” – Intervista esclusiva The Wom

Mare fuori (S3) Best Movie

Mare Fuori 3: ecco i ragazzi della nuova stagione. Videointerviste SpettacoloMania

Basket - Terza sconfitta consecutiva per la Novipiù Monferrato ... Monferrato Web TV

Per l'Assigeco una gara a rincorrere: festeggia l'Urania 88-73 SportPiacenza

Mozart y Salieri, obra teatral de Pushkin escrita en 1830, ha sido la fuente original del conocido conflicto trágico entre ambos compositores y que ha propiciado otras creaciones artísticas, destaca H ...A solo una semana para que arranque la segunda vuelta de la Liga Asobal tras el parón mundialista, el balance individual del Abanca Ademar deja a Antonio Martínez y Juan ... sus compañeros este mismo ...