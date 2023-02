Milano | una ragazza di 25 anni trovata morta all’università Iulm | era impiccata in un bagno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Unadell’età apparente di 25è stataquesta mattinadi. Sul posto, in via Carlo Bo 1, è arrivato il 118 per la constatazione di decesso. I carabinieri, hanno iniziato le indagini. Dalle prime risultanze non si esclude un atto violento. Secondo le prime, frammentarie informazioni, il corpo dellanon presenterebbe evidenti segni di violenza, e sarebbe stato trovato all’interno della struttura. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta. Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri. L’agenzia di stampa Agi scrive che potrebbe trattarsi di un suicidio. L’Ansa precisa che il cadavere dellaè stato trovato con una sciarpa ...