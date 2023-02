Milano | tragedia all’università Iulm | ragazza trovata morta La sciarpa al collo legata alla porta del bagno

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)e doloredi. Il custode, nell’aprire i locali per l’inizio delle attività, ha trovato, all’interno di unnei pressi delle aule studio, il cadavere di una. Aveva unaattorno al. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Stazione Barona per dare il via alle indagini. La giovane era vestita e, a un primo esame, non riva segni di violenza. Sin dall’inizio si è capito che c’era un dramma personale e che lasi era tolta la vita., l’esito dei rilievi I rilievi, a cura Sezione Investigazioni ...