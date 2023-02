Milano | ragazza trovata morta in università con sciarpa al collo legata alla porta**

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Questa mattina, a Milano, presso l'Iulm di Milano, il custode, nell'aprire i locali per l'inizio delle attività, ha rinvenuto, all'interno di un bagno nei pressi delle aule studio, il cadavere di unacon unaattorno alporta. Sono sul posto i Carabinieri della Stazione Barona e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che stanno procedendo ai rilievi. La donna è vestita e, ad un primo esame, non riporta segni di violenza.

