Il corpo della giovane non presenterebbe evidenti segni di violenza Unadi 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, all'interno di un ateneo in via Carlo Bo a, l'Istituto Universitario di Lingue Moderne (Iulm). il custode, nell'aprire i locali per l'...Il cadavere della, rinvenuto da un custode all'apertura dell'ateneo, è stato trovato con ... La morte della 19enne nata a, da una famiglia di origini straniere, risalirebbe a molte ore ...

Milano, ragazza trovata morta nei bagni dell'università Iulm: sospese le lezioni in segno di lutto Corriere Milano

Milano, Università Iulm: ragazza di 19 anni trovata impiccata TGCOM

Milano, ragazza di 25 anni trovata morta alla Iulm IL GIORNO

Milano, ragazza trovata morta all'università Iulm: sospese le lezioni in segno di lutto Open

Milano, ragazza trovata morta alla Iulm, l'ipotesi del suicidio La Gazzetta dello Sport

A Milano 21enne riconosciuto come stupratore seriale grazie al ritratto disegnato da una ragazza sui social. La studentessa bulgara di 29 anni ha raccontato di essere stata violentata alle spalle, il ...La macabra scoperta è stata effettuata stamattina, poco prima delle ore 7, all’apertura dell’università Iulm di Milano da parte del custode. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in un… Leggi ...