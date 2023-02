Milano | ragazza di 25 anni trovata morta all' università Iulm

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Unadi 25è stata, questa mattina, in un'. Al momento, non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello, si trovano anche i Carabinieri, per le indagini.

