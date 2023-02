Milano | ragazza di 20anni trovata morta all’interno dell’Università Iulm

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Unadi 20 anni è stata, la mattina di mercoledì 1 febbario 2023,di. Il corpo della giovane è stato rinvenuto in un bagno nell'edificio 5 che dà su via Santander da un custode, all'apertura dell'ateneo. Il cadavere è stato trovato con una sciarpa attorno al collo, con l'altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione. Non è ancora chiaro se si tratti di strangolamento o di un gesto suicidario, ma ci sono elementi che fanno propendere alla seconda ipotesi.