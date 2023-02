Milano | il killer di ‘ndrangheta Massimiliano Sestito rompe il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Manomette ileddai, 52 anni, è evaso nella serata del 30 gennaio dall’abitazione del padre a Pero, nell’hinterland milanese, dove stava scontando la detenzione domiciliare. Ritenuto un esponente della cosca diIezzo Chiefari Procopio,era stata condannato – come scriveToday – prima all’ergastolo, poi a 30 anni con pena definitiva per aver assassinato l’appuntato dei carabinieri, Renato Lio, nel 1991, ad un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro. Il 52enne era inoltre in attesa di una sentenza della Cassazione per un secondo omicidio: quello del boss calabrese della cosca di San Luca, Vincenzo Femia, ucciso nel 2013 alla ...