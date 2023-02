Milano | arrestato per furto zaino | a casa gli trovano ingente quantità di refurtiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), 1 feb. (Adnkronos) - Un giovane di 27 anni, di nazionalità algerina, è statoin seguito aldi unoalla Stazione Centrale, ma quando la polizia ha perquisito la suaè stato trovato unquantitativo ditra cui pc, gioielli, documenti e contanti. I fatti risalgono allo scorso sabato, quando gli agenti della polfer in servizio antiborseggio all'interno dello scalo ferroviario, sono stati avvisati da personale di Fs Italiane circa la presenza di una persona sospetta con al seguito due zaini che, dopo essere scesa rapidamente da un treno ad alta velocità in partenza, è salita a bordo di un altro treno per poi riscendere nuovamente. Attraverso la descrizione fornita, i poliziotti hanno rintracciato ...