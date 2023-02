Milano | aggredirono guardia giurata al McDonald’s | arrestati 4 trapper per tentato omicidio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Quattrosono statidalla polizia locale die un quinto è stato denunciato con l’accusa diaggravato in concorso, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma da taglio. Si tratta di un 23enne e un 21enne italiani, un 21enne egiziano e un 20enne di origine marocchina. Le denunce fanno riferimento a due aggressioni avvenute nella notte dello scorso 5 marzo. La prima sarebbe avvenuta nei pressi deldella Stazione Centrale del capoluogo milanese, dove i quattro– stando alle accuse – hanno prima gettato a terra unache gli aveva chiesto di uscire, per poi riempirlo di calci e pugni. L’uomo ha riportato diverse fratture alle costole. Nel ...

Quattro trapper sono stati arrestati dalla polizia locale die un quinto è stato denunciato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma da taglio. Si tratta di un 23enne e un ...un ghisa e gli presero la pistola, per poi 'impugnarla come un trofeo'. Ora i quattro ... La richiesta di giudizio arriva dalla Procura dialla chiusura delle indagini, condotte dalla ...

Caso Cospito, troupe Tg2 aggredita a Milano. Solidarietà da centrodestra e centrosinistra - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Alfredo Cospito nel carcere di Opera: pietre contro un'auto della polizia penitenziaria. Aggredita la troupe … La Repubblica

Cospito, aggredita la troupe del Tg2: “ecco come ci siamo salvati” StrettoWeb

Milano, aggredirono guardia giurata al McDonald's: arrestati 4 ... Open

Carte riservate su Alfredo Cospito, opposizioni: "Donzelli e Delmastro si devono dimettere" - Meloni: non arretriamo davanti a intimidazioni - Meloni: non arretriamo davanti a intimidazioni RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’episodio risale alla notte tra il 14 e il 15 gennaio dello scorso anno. La Procura: «Impugnarono quell’arma come un trofeo» ...