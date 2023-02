Migliori CPU da acquistare migliori processori | Febbraio 2023

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Questa guida riferita alleCPU daPC), aggiornata mensilmente, non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie di utilizzo finale e, in ogni categoria, vi indicheremo i(Intel e AMD) in base al vostro budget Di solito ciò che deve guidare alla scelta di una CPU non è solo il prezzo ma anche (e sopratutto) l’uso che ne andrete a fare con il vostro PC. Un processore Intel i7 è sicuramente una bella CPU ma, se il tuo scopo è solo quello di navigare sul web, è palese come non sia l’acquisto più indicato. Vogliamo quindi darvi una mano in questa delicata fase di scelta, poiché la CPU è il cuore del vostro PC e la sua scelta influenzerà di sicuro anche tutti gli altri ...