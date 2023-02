Mick Schumacher si accomoda nel cockpit Mercedes

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È reduce dalla finale alla Race of Champions,, che dopo aver battagliato in Svezia con Mathias Ekstrom si è trasferito a Brackley, dove ha realizzato la prova sedile per la...

È reduce dalla finale alla Race of Champions,, che dopo aver battagliato in Svezia con Mathias Ekstrom si è trasferito a Brackley, dove ha realizzato la prova sedile per la Mercedes W14 . Il ruolo del pilota tedesco è chiaro: ...Agenda decisamente fitta perin questo inizio di 2023. Il pilota tedesco nel fine settimana appena trascorso è stato grande protagonista della Race of Champions a Pite Havsbad dopo in coppia con Sebastian Vettel ...

Il pilota tedesco ha completato il canonico rito della realizzazione del sedile, utile per il lavoro che durante l'anno dovesse condurre al volante della W14, accanto allo sviluppo al simulatore ...Il pilota ex Haas è entrato ufficialmente in contatto con il mondo delle Frecce d'Argento, per le quali svolgerà il ruolo di riserva ...