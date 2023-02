Michele si accascia e muore nell' ultimo giorno di lavoro | aveva portato dolci e spumante per festeggiare la pensione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'di, una data da ricordare e da. Ed infatti,Barco , 58 anni, in ditta hae bicchieri per brindare, ma un malore improvviso lo ha fatto ...

Barco non era sposato, viveva con l'anziana madre, che lascia insieme a quattro fratelli. Si getta sotto il treno: morto ragazzo di 26 anni. Aveva scritto una lettera d'addio ai genitori ...... Andrea Polidoro, Tommaso Bonelli, Alessandro Sonlieti eComolatti, mentre il team rosa del ... sacerdote colto da malore sidurante la messa Podcast Radio Sound Ultima Ora Piacenza

Michele si accascia e muore nell'ultimo giorno di lavoro: aveva portato dolci e spumante per festeggiare la pe leggo.it

Muore in fabbrica per un malore nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione PadovaOggi

Muore in azienda a 58 anni l'ultimo giorno di lavoro: era tutto pronto per la festa ilgazzettino.it

Si accascia in strada, stroncato da malore a San Michele al ... Nordest24.it

40enne pestato a sangue da minori: individuati i responsabili Zoom24.it

L'ultimo giorno di lavoro, una data da ricordare e da festeggiare. Ed infatti, Michele Barco, 58 anni, in ditta ha portato dolci e bicchieri per brindare, ma un malore improvviso lo ha ...Una persona è deceduta in strada colta da malore a San Michele al Tagliamento in via della Pace. Sono intervenuti l'automedica e l'ambulanza da Latisana inviate entrambe dalla sala operativa della Sor ...