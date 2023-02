“Mi vesto di bianco per salutare nonna” | l’influencer mostra l’outfit per il funerale | il web insorge | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Influencerper ildella, il webÈ polemica per unpostato su TikTok da Sara La Rusca, influencer napoletana che vanta quasi 2 milioni di follower, in cui la giovanescelto per partecipare aldella. “Midiper ildi– esordisceall’inizio del– Io e tutta la mia famiglia ci siamo vestiti di, anche se io un po’ di nero l’ho messo, scusa. Mi sono un po’ sistemata ma non troppo perché a lei piaceva quando ero molto ...