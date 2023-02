MFE alla conquista del Vecchio Continente

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) MFE, dopo la Spagna focus su altri paesi europei Italia Oggi, pag. 15 Mfe-MediaForEurope in crescita ieri a Piazza Affari, con una chiusura a +1,16% per le azioni di Classe A, dopo che il consiglio di amministrazione dello stesso gruppo e quello di Mediaset España hanno approvato nella serata di lunedì il progetto di fusione per incorporazione di quest’ultima nella holding del Biscione. Il rapporto di concambio proposto sulla base di diversi metodi di valutazione è di 7 azioni Mfe di classe A per ogni azione Mediaset España posseduta dai detentori del 17% del capitale che ancora il Biscione non possiede. Inoltre, è previsto per gli azionisti che voteranno contro la fusione in assemblea un diritto di recesso pari a 3,27 euro per azione. Ai correnti prezzi di due titoli, ricordano gli esperti di Equita Sim, il prezzo implicito per le azioni Mediaset España che emerge dal concambio è ...