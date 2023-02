In inverno, storicamente si fanno di rado grandi affari : il colpo di VlahovicJuve lo scorso ...pure il Mondiale che ha sconvolto i calendari e, anticipando la sosta, reso ancora più ...Rete che ha messo in campo i progetti 'Una Scuola per tutti', 'in gioco', 'La città dei ...civile della rete del Gonzaga - così tanti ragazzi che scendono in piazza per dire che...

Mettiamoci alla prova! Sono online le domande interattive Invalsi per i maturandi Orizzonte Scuola

Il barbiere di Siviglia - mettiamoci all'opera Teatro La Fenice

"In un anno 642 incidenti e undici morti" LA NAZIONE

Simone Schettino al teatro delle Arti con "Se tutto va bene...stiamo ... SalernoToday

Mettiamoci in gioco: weekend di curiosità, laboratori ed esperimenti a Città della Scienza NapoliToday

Un'esperienza di vita che dà valore al senso del mettersi a disposizione potenziando l'incontro tra differenti culture. È grazie a una rete, guidata dall'Istituto Gongaza e composta da 12 associazioni ...Se sono di qualità, non c’è bisogno di molti ingredienti per cucinare un buon piatto. Come nel caso di questo tonno in crosta di pistacchi.