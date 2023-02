Messina Denaro | su La7 va in onda la rosicata giudiziaria di Scarpinato e Di Matteo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La7, emittente televisiva di proprietà di Urbano Cairo, mette in evidenza uno straordinario interesse per le vicende riguardanti i rapporti mafia-politica dando la parola solo ad alcuni dei protagonisti senza contraddittorio. Ora è evidente che gli ex pm Di, quest'ultimo oggi senatore del Movimento 5 Stelle, non gradiscono il successo ottenuto dall'attuale procura di Palermo e dai Ros che sono riusciti dove loro hanno fallito. Allora nelle trasmissioni su La7, sfruttando anche il fatto di non avere contraddittorio, essi stanno facendo di tutto per ridimensionare quel risultato anche sostenendo ipotesi del tutto contrastanti, per di più basate solo su congetture e mai su fatti. Così nella trasmissione di domenica 29 gennaio, Diha avanzato due ipotesi di segno opposto: secondo la prima...