Messi | Rabiot | Modric | Aouar e non solo | ecco chi si svincola a giugno

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Campione del mondo a caccia di squadra? Pare di no. L'argentino va messo in cima alla lista dei possibiliti per onor di cronaca, ma dovrebbe rinnovare un altro anno con i parigini. Stagione d'...

Continua LionelYouri Tielemans Stefan De Vrij AdrienMarcus Thuram Wilfried Zaha Houssem Aouar Luka Modric Roberto Firmino Marco Asensio Da Benzema a Kante: tutti gli altri 1 febbraio - ...Destiino simile per la Juventus: 'Ciao Di Maria E senza l'Europa può partire anche'. Su 'Il ... il quotidiano francese 'L'Equipe' dedica la sua prima pagina al futuro di: 'Une option a ...

Dribbling e magie per inseguire l'ottava di fila: la Juve ritrova Di Maria La Gazzetta dello Sport

Juventus, non si molla Rabiot: pronti a presentare una prima offerta TuttoJuve24.it

Rinnovo Rabiot, la Juve non molla: incontro con l'agente. L'offerta... Juventus News 24

Rabiot in dubbio per Juventus-Atalanta: le condizioni Tuttosport

Juventus-Monza, i convocati di Allegri: non c'è Rabiot Tuttosport

Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 1-2-2023 Carlo Nesti: “Juve:.Messi in archivio i 15 punti di penalizzazione ... di punta per il club di Torino, come ad esempio Bonucci, Rabiot, Cuadrado, Dybala. Gli altri giocatori non sarebbero in lista perché pare che non ...