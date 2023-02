Mercato Napoli – Giuntoli segue Baldanzi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilin quest’avvio di campionato ha ottenuto ottimi risultati che hanno permesso alla squadra di concludere il 2022 da primi in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan. Gli scout azzurri, però, sono già al lavoro per monitorare nuovi colpi da mettere a segno nella sessione diestiva. Tra questi potrebbe L'articolo

Tra le Province più popolose la percentuale più alta delauto nuove 2022 la registra Milano (3,5 per cento), davanti a Torino (2,6 per cento), Roma (2,4 per cento),e Palermo (2,1 per ...... Costanzo () o alcuni veterani, come il 31enne Karim Laribi , centrocampista con 21 gettoni in Serie A (Sassuolo, tra il 2014 e il 2016) e una decade in Serie B. Chi invece il'di ...

Millocca spiazza tutti: 'Il Lecce ha chiuso il vero colpo di mercato' AreaNapoli.it

Auriemma: 'Il Napoli ha preso un calciatore snobbato da tutti' AreaNapoli.it

Giuntoli e i 7 protagonisti del 'miracolo' Napoli: tutti i nomi AreaNapoli.it

TMW - Napoli, è fatta per Cheddira: intesa col Bari e col giocatore, ecco quando arriva! CalcioNapoli24

PAGELLONE MERCATO INVERNALE 2023: Skriniar pesa come un macigno, Napoli e Spezia top CalcioMercato.it

Nemmeno un colpo ad effetto sferrato dalle inseguitrici in un calciomercato dal profilo basso in Italia Siamo abituati a vedere in alcune stagioni la Juve ...«Sappiamo tutti che per me c'erano interessamenti forti da Inghilterra e Italia, ma alla fine ho scelto Marsiglia». Parla così Azzedine Ounahi nella prima intervista ...