Mercato italiano - Forte crescita anche a gennaio | +19%

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ildell'auto prosegue lungo il percorso dellaa doppia. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, ale immatricolazioni sono state 128.301, il 18,96% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Il miglioramento è dovuto due fattori: da una parte, alla maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita; dall'altra, all'effetto statistico legato alla bassa base di confronto con lo scorso autunno-inverno, periodo particolarmente penalizzato dalle conseguenze della crisi dei semiconduttori sulle attività produttive delle Case. Il reale termometro dello fornisce il confronto con i livelli pre-pandemia del 2019 elaborato dall'Unrae: le registrazioni, infatti, risultano in flessione (-21,7%).

