Meno irregolari e più formazione per vendemmie pulite e giuste

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Changes” è il titolo dato al dibattito e confronto sui grandi temi legati al mondo del vino e della sua produzione che il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato all’interno di Grandi Langhe 2023, due giorni di presentazioni e anteprime sulle nuove produzioni vinicole locali organizzati dal Consorzio stesso assieme al Consorzio Tutela Roero, con il supporto di Regione Piemonte e il sostegno di Intesa Sanpaolo, e tenutisi a Torino il 30 e 31 gennaio. Il tema della riflessione, “Gestione della manodopera in vigna: feno, problematiche e possibili soluzioni”, ha portato l’attenzione delle istituzioni, del mondo del vino e dell’opinione pubblica sulle questioni legate alle modalità di reclutamento e impiego della manodopera in vigna. Jean-Renè Bilongo, Presidente dell’Osservatorio Placido Rizzotto di ...