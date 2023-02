(Di mercoledì 1 febbraio 2023) E' unatura, per ora. Il giorno dopo il 'caso', e quel riferimento in aula alla Camera del fedelissimo deputatoano a intercettazioni ambientali tra l'anarchico Alfredo Cospito al 41 bis e lo 'ndranghetista Francesco Presta, né il diretto interessato né il sottosegretario alla Giustizia, Andrea(che quelle informazioni gli ha riferito), fanno un passo indietro. E alle opposizioni che chiedono la loro testa, replicano nettamente che loro di dimettersi - rispettivamente da vice presidente del Copasir e da viale Arenula - non hanno alcuna intenzione. La versione diè che non è stato fatto nulla che non potesse essere fatto. "mi ha fatto una domanda e io ho risposto. Se fosse venuto Giachetti e me lo avesse chiesto glielo avrei detto. Quei ...

Il 'caso', peraltro, si incrocia anche con un'altra bega interna, che ha cominciato a creare una spaccatura nel mondo meloniano: Donzelli è infatti anche la persona scelta daper commissariare ...Salvini li: "Non in discussione per una polemica di un pomeriggio" E proprio sulle ... Non ha parlato direttamente della vicenda, invece, la premier Giorgia, che su Twitter ha voluto ...

Meloni blinda (per ora) Donzelli-Delmastro. Nordio prende tempo Tiscali Notizie

'Via Delmastro e Donzelli'. Ma Salvini li blinda: 'Non è in discussione ... Agenzia ANSA

Mani legate. Liquidare Delmastro: il sogno impossibile di Nordio L'HuffPost

Meloni blinda l'asse con Nordio per respingere il fuoco amico Il Dubbio

Nordio incontra Meloni a Palazzo Chigi. La premier blinda il “suo” ministro e rilancia… Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito “è stato trasferito per sicurezza sanitaria ma non cambia il suo regime carcerario, la scelta del trasferimento è stata fatta perché Opera ha una struttura sanitaria forse la più effic ..."Non arretriamo davanti a intimidazioni e minacce". Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni, nel messaggio di solidarietà alla troupe del Tg2 aggredita davanti al carcere di Opera dove è reclus ...