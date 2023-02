Mazda presenta il nuovo suv crossover CX-90

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –North American Operations hato laCX-90, ilSuvdi medie dimensioni. La Casa di Hiroshima prevede di introdurre nella gamma large product quattro modelli entro la fine del 2023 a livello mondiale, destinati ai mercati nei quali è maggiore la domanda di Suv. Dopo la CX-60 lanciata lo scorso anno, la CX-90 offre un’evoluzione in termini di prestazioni ambientali e sicurezza e un maggiore piacere di guida. E’ un Suvsviluppato per soddisfare le richieste della clientela del mercato nordamericano. Questo ampio Suv con tre file di sedili, offre maggiori prestazioni in fatto di comfort, funzionalità e sicurezza, rendendo più divertente la guida e più piacevole il viaggiare con tanti amici e familiari. Il ...

Il design della CX - 90 esprime una sensazione di vitalità che ha le proprie radici nel design Kodo "Soul of Motion" di. Il concetto della sottrazione o "less is more" dà origine a una forma ...L'abitacolo è del tutto simile a quello dellaCX - 60 erivestimenti premium in pelle Nappa. Centralmente, sulla plancia, spicca il display da 12,3 pollici del sistema infotainment . ...

