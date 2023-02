Matteo Renzi | SCELTA | parte il tesseramento 2023!

Leggi su freeskipper

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) di. Finisce il primo mese del nuovo anno ma i problemi di politica internazionale sono sempre più gravi. Non mi riferisco solo alla tragedia ucraina, ma anche alle tensioni crescenti in varie zone del mondo, dall’estremo oriente all’Iran. E in questo scenario colpisce molto la totale assenza delle Nazioni Unite da qualsiasi dibattito pubblico. Non uno che si domandi