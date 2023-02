Matrimonio a prima vista Italia 10 in streaming su discovery+ | le coppie e le novità

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo il successo delle passate stagioni, è disponibile da oggi suin esclusiva – e dall’8 marzo inserata su Real Time –10, il dating show in cuici si sposa e poi ci si conosce, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Sei personaggi in cerca d’amore, selezionati tra migliaia di aspiranti sposi, hanno accettato di delegare la scelta del loro compagno di vita a un team di esperti e di convolare a nozze con un perfetto sconosciuto. La grandedella nuova stagione consisterà nel fatto che le nozze delle treavverranno in contemporanea: le spose si presenteranno all’altare una per volta e, solo dopo aver visto tutti i pretendenti, scopriranno quale dei ...