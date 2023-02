Massimo Bottura ha annunciato l’apertura di un nuovo ristorante «rivoluzionario» a Modena

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il patron dell’Osteria Francescana,, aprirà unnel 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso «Re dei cuochi» durante un’intervista a Milano – ripresa dal Resto del Carlino – dove è intervenuto a un congresso dal titolo Identità Golose. «Il prossimoche apriremo – ha spiegato – sarà nel 2023, sarà ae sarà il primo locale di nostra piena proprietà, il primo interamente nostro dopo la Francescana. Non posso dire altro, ma sarà. Anche perché in questo periodo all’Osteria Francescana stiamo provando delle tecniche di cucina che se si vedessero sarebbero sconvolgenti». Oltre a dar la notizia della nuova “creatura”, lo chef tre stelle Michelin e proprietario di altri 7 locali, ha ...

Il patron dell'Osteria Francescana,, aprirà un nuovo ristorante a Modena nel 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso "Re dei cuochi" durante un'intervista a Milano - ripresa dal Resto del Carlino - dove è intervenuto a ...... Bergamo, una stella verde), si sono trasformate in un (quasi) dessert per mano dei giovani Karime Lopez , messicana, e Takahiko Kondo , giapponese, della Gucci Osteria da(Firenze, ...

