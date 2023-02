Marevivo | al via le attività di educazione ambientale | coinvolti 3 500 studenti in 11 isole e 20 città

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Anche quest’anno proseguono lenazionali diportate avanti da: il progetto “Delfini Guardiani dell’Isola”, dedicato alle scuole primarie delleminori italiane, e il progetto “NauticinBlu” per glidegli istituti nautici italiani, entrambi con l’obiettivo di supportare concretamente le istituzioni scolastiche nel compito di educare le giovani generazioni alle sfide e ai cambiamenti urgenti e prepararle a dare il via a una vera transizione ecologica. Anche l’Unesco lo afferma: “l’ha un enorme potere trasformativo: è uno strumento essenziale per la promozione dello sviluppo sostenibile e può aiutare a trasformare abitudini e mentalità.” Per questa edizione, saranno circa 3500 glie ...