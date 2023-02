Mare Fuori 3 su RaiPlay in anteprima e solo dopo su Raidue

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Potere dello streaming: la visualizzazione “quando vuoi e dove vuoi” dei contenuti della tv lineare è ormai diventata un’abitudine consolidata per buona parte del pubblico italiano, soprattutto tra i più giovani. In quest’ottica si può quindi capire la mossa della Rai per quanto riguarda una delle sue fiction più amate, ovvero3, disponibile prima suche su. Giunta alla terza stagione, la serie tv che segue le vicende dei ragazzi e ragazze detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli è diventata un cult, tanto da conquistare i primi posti dei contenuti più visti proprio su, poi, ha anche debuttato su Netflix, ottenendo anche in quel caso un buon successo. Con il debutto della terza stagione, quindi, si è deciso di dare ...