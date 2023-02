Mare fuori 3 | “Carmine cambierà ancora” | assicura Massimiliano Caiazzo

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tra i protagonisti più amati di3 c’è sicuramente. L’attore che lo interpreta,, ha spiegato in un’intervista a Fanpage.it. che, anticipando alcuni aspetti molto interessanti dell’evoluzione del suo personaggio Il giovane artista spiega: “, ovviamente. È sempre mia premura, anche quando affronto un discorso seriale e quindi un personaggio che dovrebbe essere sempre lo stesso essere umano, portare un cambiamento alla storia in maniera coerente. Cambiamo noi e così i personaggi. Inc’è un’evoluzione emotiva ma anche fisica, questi ragazzi entrano in un IPM in una fase adolescenziale ed escono da adulti. Lì dentro affrontano un processo di ...