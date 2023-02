Marco Mengoni a Sanremo 2023 con ‘Due Vite’ | «La mia storia infinita tra ragione e inconscio»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Con L’Essenziale e Bellissimo,apriva ufficialmente il Festival di2013 che lo avrebbe poi visto trionfare. Dieci anni dopo, decine di dischi di platino in bacheca (68 per la precisione) e un tour negli stadi già in calendario, l’artista torna all’Ariston con Due Vite. E se un decennio fa quel palco arrivava in un momento discriminante per la sua carriera, oggi lo spirito è ben diverso. Alla ricerca del divertimento, consapevole di essere già al timone di un viaggio bellissimo. Torni sul ‘palco del delitto’: viene da chiederti chi te l’ha fatto fare?(Ride, ndr) Eh… Allora, la verità è che un po’ me l’ha fatto fare: è lui che si prende la briga di mettersi in competizione con se stesso. Quindi, ha pensato di tornare dopo dieci anni per mettersi alla prova perché ...