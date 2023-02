Marco Mengoni a DavideMaggio it | «Ho paura delle persone che pensano in modo assolutista Scommetto sulla vittoria di Elodie»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)a Sanremo 2023 vuole divertirsi. Il ritorno in gara a 10 anni di distanza dallavuole essere all’insegna del ‘no stress’ per citare un brano del suo repertorio. Ma in generale per uno come lui, cerebrale, abituato a riflettere, forse troppo, quello di divertirsi, inteso come vivere appieno l’esperienza, vuole essere un mantra. La stessa canzone sanremese, Due Vite, è un invito a vivere con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere. Della prossima avventura che lo attende ma anche un po’ di sè,sue paure esue aspettative,ne parla a.it. Intervista aIniziamo dalla domanda che tutta ...

A dieci anni dalla vittoria con " L'essenziale ",torna in gara sul palco del Teatro Ariston con l'onirica ed elegante " Due vite ". "Vado a Sanremo e pretendo di divertirmi " ci ha spiegato- . Mi interessa il messaggio e ...Dalla seconda serata in poi, tutti quello che non credevano incominciavano a riavvicinarsi, a darmi le pacche sulle spalle. Ma tanto sono tutti segnati, perché io perdono ma non ...

Con la canzone Due Vite Marco Mengoni è il favorito per Sanremo 2023 e in estate sarà in tour negli stadi. Farà anche il podcast Caffè col limone con De Luigi.