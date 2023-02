Marco Bellavia pizzicato con un’altra donna | ecco come la pensa Pamela Prati

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Niente da fare per, la love story tra i due naufragata: spuntaNon sembra esserci futuro per. Nelle scorse ore i paparazzi di Chi hannol’ex conduttore di Bim Bum Bam in tenera compagnia. L’ex concorrente del GF Vip è statodal giornale diretto da Alfonso Signorini con Sheila Capriolo e la notizia è stata riportata anche da The Pipol Gossip, portale che si è espresso in questo modo: “Un futuro che però deve essere già nel passato, visto il bacio appassionato scambiato con unache con la ex diva del Bagaglino non ha nulla a che fare. Secondo il racconto del magazine di ...

Il magazine Chi ha paparazzatoin compagnia di Sheila Capriolo, noto volto di 7 Gold e pare anche sua ex fiamma. L'ex gieffino è stato fotografato con Sheila fuori ad un ristorante nella città di Milano e la coppia è ...Il caso di, l'ex concorrente del Gf Vip costretto a ritirarsi dal reality dopo le derisioni dei compagni per la sua salute mentale, continua a far discutere. Non sono bastate la squalifica di ...

Gegia ordine psicologi radiata dall'albo, lei si difende: "Non mi interessa" Tag24

Sheila Capriolo, nuovo amore con Marco Bellavia Chi è, età, vita privata e carriera Trend-online.com

Gf Vip 7, Marco Bellavia paparazzato con una conduttrice... Isa e Chia

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Non sembra esserci futuro pe ...Gegia è stata radiata dall'albo degli Psicologi Il caso Marco Bellavia, avvenuto nella Casa del GF VIP 7, potrebbe costarle molto caro.