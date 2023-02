Mara Venier festeggia il compleanno del marito Nicola su Instagram | «Auguri amore mio» FOTO

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)ha condiviso un post super fare glia suo. Leggi anche: Melissa Satta sempre più innamorata di Matteo Berrettini? Il post sufa sognare i fan Ladella conduttrice ha fatto il pieno di like e di frasi dolcissime per la sua dolce metà....

Barbara D'Urso, addirittura, è dovuta intervenire per difendere la sua collega di Domenica In,, accusata dall'ex controverso marito della Lollo, l'imprenditore spagnolo Javier Rigau, di ...Sono bastate due battute nel salotto di, la scorsa settimana, e subito si sono scatenati i rotocalchi. Perché succede sempre con le sue dichiarazioni Non è che mi faccia così piacere! ...

Pomeriggio 5, caos sulla Venier: "Terribile", interviene la D'Urso Liberoquotidiano.it

"Mina è morta", cala il gelo a Domenica In: la reazione di Mara Venier alla gaffe Newsby

Mara Venier rompe il silenzio su Gina Lollobrigida: è una furia, mai vista così Newsby

Mara Venier, la grave decisione della Rai: licenziata in tronco | 'Sei vecchia' Lineadiretta24

Domenica In: gli ospiti di Mara Venier di oggi, 29 gennaio 2023 TPI

Mara Venier e suo marito Nicola sono affiatatissimi, ma purtroppo dovranno passare il compleanno di lui separati. PerchéSarà il prossimo giudice a Il Cantante Mascherato e finalmente arriva la conferma ufficiale proprio dalla voce della protagonista. Iva Zanicchi, di nuovo in tv con Milly Carlucci dopo Ballando Con Le ...