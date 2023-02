Mara Venier caschetto cortissimo | addio capelli lunghi | il look convince i fan

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)è una delle conduttrici più amate del panorama dello spettacolo italiano. Ogni domenica non manca mai all’appuntamento con il suo pubblico con una nuova puntata di Domenica In. Ma nel resto della settimana è sempre molto attiva sui social. Proprio sul suo profilo Instagram nelle ultime settimane ha messo in mostra un inedito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.