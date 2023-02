Mantova | sottoposto a controllo si scopre che in casa nasconde droga | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un ragazzo di 23 anni è statodopo essere stato sorpreso con della. E' accaduto all'alba di domenica scorsa, a. Il giovane è stato notato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di, mentre si aggirava nei pressi di un condominio. I militari hanno deciso di sottoporlo a undal quale è emerso che addosso aveva circa 6 grammi di ketamina, un farmaco con effetti stupefacenti, molto più potente dell'Lsd. La perquisizione, poi,è stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati trovati 350 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti ed un bilancino di precisione. Per il 23enne, residente a, è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.