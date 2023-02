(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nuovo affare di mercato tradi Baviera. Dopo aver preso il terzino portoghese Cancelo dal City, ilha ceduto in prestito...

I Red Devils corrono ai ripari dopo l'infortunio di Eriksen(INGHILTERRA) - Con Eriksen fuori almeno fino a fine aprile, ilè corso ai ripari assicurandosi in extremis Marcel Sabitzer: il 28enne centrocampista austriaco arriva in prestito dal Bayern Monaco, dove ha collezionato 54 presenze da agosto 2021 ...Ilin questo senso potrebbe essere uno dei club maggiormente interessati all'affare, ma Leao piace anche a Guardiola e alCity. Citizens che non hanno certo bisogno di ...

UFFICIALE: Manchester United, Sabitzer è il colpo finale. L'austriaco per rimpiazzare Eriksen TUTTO mercato WEB

Manchester United-Nottingham Forest, League Cup: tv, streaming, formazioni, pronostici Il Veggente

Calciomercato: Manchester Utd, arriva Sabitzer in prestito dal Bayern Tiscali

Manchester United, UFFICIALE: Sabitzer dal Bayern Monaco, la formula Calciomercato.com

I Red Devils corrono ai ripari dopo l'infortunio di Eriksen MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Con Eriksen fuori almeno fino a fine aprile, ...Enzo Fernández al Chelsea per 121 milioni: è il calciatore argentino più caro di sempre, più caro della storia Premier League, sesto al mondo ...