Manchester | arriva il primo album di Will dopo l’esordio a Sanremo 2023

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Da Venerdì 10 Febbraio disponibile in fisico e digitale “”,ufficiale diE’ “” ilufficiale die sarà disponibile in fisico e digitale da Venerdì 10 febbraio. Il giovane artista che negli ultimi anni è riuscito a conquistarsi con costanza e determinazione un posto nella scena musicale contemporanea italiana, è in gara al Festival dicon il brano “Stupido” e si sta preparando a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell’Ariston tra i Big della canzone italiana.in uscita su etichetta Capitol Records (Univesal Music Italy) https://capitol.lnk.to/sarà presentato al pubblico attraverso un instore tour in partenza ...