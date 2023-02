Malore per Antonio Conte | l’allenatore costretto ad operarsi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Momenti di paura perdel Tottenham dovrà. L’annuncio è arrivato direttamente dal club inglese, attraverso i propri profili social. Il tecnico italiano sarà operato subito per l’asportazione della cistifellea. “ha di recente lamentato forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite oggi (mercoledì primo febbraio, ndr) sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Tottenham gli augurano ogni bene”, scrive il club londinese in una nota- L'articolo CalcioWeb.