Magma sbarca a Sanremo per il 73° Festival della Canzone Italiana

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiParte ufficialmente il conto alla rovescia per il 73°. Nella Città dei Fiori, tra gli sponsorcompagine del Teatro Ariston, anche l’azienda irpina. L’impresa capeggiata dall’avellinese dott. Maurizio Sole, specializzata nella produzione e personalizzazione di abbigliamento tecnico sportivo, parteciperà alla kermesse canora come official partner in collaborazione con il Dream Massage® e il re del benessere napoletano, il dottor Stefano Serra. LaGroup, diventata in pochi anni punto di riferimento per le scuole calcio e le squadre sportive del territorio irpino e non solo, fornirà tute e materiale sportivo ai vip e agli artisti, insieme al Dream Massage, metodo ...