Ma quante balle sull’autonomia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np1-1.mp4 Nordisti contro sudisti. Ma l’autonomia con questa guerra tra regioni, che sta diventando una guerra di religioni, non c’entra nulla. Il Consiglio dei ministri sta dando un primo via libera alla riforma delle autonomie regionali. Attenzione, dicono i contrari: così si spacca il Paese. Come se oggi l’Italia fosse un monolite granitico e omogeneo. E ancora dicono gli scettici: tutte le regioni devono procedere a pari opportunità. Già, ma lo dicono senza rendersi conto che questa è una formula geniale per condannare il Sud a rimanere dietro in eterno, e a lunga distanza, dal Nord. Continua ascoltando il podcast di Sallusti del 1° febbraio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.

